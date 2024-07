Sinner dopo Berrettini la pessima caccia alle streghe nella vita privata

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – Una volta sarebbero state solo battute da bar. Oggi sono i tormentoni via social, e perfino i retroscena della stampa, a legare ladi campioni come Jannicke Matteosconfitte e agli infortuni. In ordine temporale, prima c’è stata la relazione tra il tennista romano e Melissa Satta a tenere banco, con l’allusione continua alla coincidenza tra pessimi risultati sul campo e unain coppia sotto i riflettori. Ora è la tonsillite di, che ha causato la rinunciaOlimpiadi di Parigi 2024, a essere imputata alla vacanza che si è concesso con la compagna, la tennista russa Anna Kalinskaya. L’idea che si fa largo, postpost, è che il tennis sia uno sport che impone al massimo livello unamonastica, senza tentazioni e senza spazio per rapporti normali.