Sindrome da iperconnessione come combattere la smania di essere sempre presenti

(Di giovedì 25 luglio 2024) Qualche tempo fa si è molto parlato del Café Brecht di Amsterdam. Attenzione, non si tratta di uno spot pubblicitario. Se ne è parlato perché il locale è diventato una sorta di isola felice, completamente isolata (ovviamente in senso informatico) dal mondo esterno. Niente smartphone, niente, tablet, nessuna mail, nessun segnale sono per avvisare dell’arrivo di un messaggio. Insomma, la pace, tanto che si è coniato il termine di “Offline Club”. Pur se le vacanze sonopiù “mordi e fuggi”, siamo nel bel mezzo del periodo di ferie. E bisognerebbe trovare la forza di sconnettersi, dimenticando agende, orari, passaggi di ogni tipo che ci riportano con la mente all’impegno di lavoro. Insomma, sarebbe importante riuscire a staccare. Facile a dirsi, ma tremendamente difficile da fare.