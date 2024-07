Serie D La motivazione del jolly Toccafondi | A Civitanova per rifarmi dopo un anno al di sotto delle aspettative

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mezzala, esterno di centrocampo, ma anche trequartista e addirittura terzino. Umiltà e accento toscano. Questo l’identikit del 2003 Duccio, l’ultima new entry in casa rossoblù, insieme con il centrocampista Facundo Gabriel Macarof, classe 1995 proveniente dall’Argentina. Un giocatore duttile, cresciuto a Prato, poi approdato nei vivai di Atalanta, Spezia, Empoli e Napoli, quindi nelle prime squadre di Fezzanese e Albinoleffe. "Ho scelto la Civitanovese – spiega - perché è stata unapoche società a darmi un’occasione,un’annata andata poco bene. Ero in Lega Pro con l’Albinoleffe, ma ho collezionato solo sei presenze. Voglio". Che ambiente ha trovato a? "Non conoscevo nessuno, ma le impressioni sono buone. Ho girato un po’ per la città e mi è piaciuta, amo i posti di mare.