Sampdoria caso Cellino | ecco i trasferimenti contestati e quelli bloccati I dettagli|Altri campionati Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 25 luglio 2024) 2024-07-25 11:30:00 Arrivano conferme: C’è grande attesa a Genova, sponda, per l’incontro previsto oggi intorno alle 16.00 tra le varie istituzioni del mondo del calcio. Il tavolo tecnico di questo pomeriggio vedrà coinvolte la Figc, la Lega di Serie A e quelle di B e C. Sul menù come noto c’è il ‘famigerato’ articolo 90 delle Noif. Si tratta dei cosiddetti paletti posti ad alcune società in ottica mercato, ad esempio a chi ha ottenuto l’omologa del piano di ristrutturazione del debito sulla base del nuovo codice della crisi d’impresa, ossia lo strumento utilizzato per il salvataggio della. Coinvolto nella vicenda non c’è soltanto il club doriano, ma anche lo Spezia e la Juve Stabia. I CASI NEL MIRINO – A sollevare ilè stato il presidente del Brescia Massimo, seguito a ruota dal patron del Pisa Knaster.