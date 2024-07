Rugby il Galles conferma Gatland nonostante i nove ko consecutivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) È un anno da dimenticare per ilquando si parla di, con i test match estivi che hanno visto la squadra di Warrensubire due sconfitte contro l’Australia. Due ko che portano la somma asconfitte consecutive tra la fine del 2023 e tutto il 2024. Maciò la posizione del ct neozelandese appare ancora salda. “Sono une orgoglioso e non mi piace il fatto che abbiamo perso le ultimepartite di test, ma questo fa parte della ricostruzione. Abbiamo chiesto a Warren di avere un obiettivo specifico in vista della prossima Coppa del Mondo. L’attuale situazione non era quella preventivata e quindi il coach ha colto questa opportunità durante il Sei Nazioni e le Summer Series per provare alcuni nuovi giocatori” ha dichiarato il presidente della WRU Richard Collier-Keywood.