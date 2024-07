Rai | fiction Stromboli Ammirati ‘azienda estranea ai fatti giusta la messa in onda’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La Rai ha spostato lain onda della‘Sempre al tuo fianco’ ben due volte, nell?autunno scorso perché il momento non era maturo, e poi in primavera. Ora che l’estraneità della Rai è stata certificata è giusto mandare in onda un lavoro importante, che renderà giustizia a un?isola che ha bisogno di uscire da un cono d’ombra e tornare alla sua luce”. A parlare, intervistata dall’Adnkronos, è la direttrice di RaiMaria Piache, dopo le polemiche, spiega per la prima volta i motivi della decisione dell’azienda di mandare in onda, dal 15 settembre prossimo, laprodotta per Rai ‘Sempre al tuo fianco’ diretta da Marco Pontecorvo che parla del lavoro della Protezione Civile ed è ambientata a