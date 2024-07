Rai dopo le dimissioni della presidente Soldi la Lega apre il fronte interno | Necessario un confronto sulla nuova governance

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Auspichiamo quanto prima unsul futurotelevisione pubblica“. Il partito di Matteo Salvini fa pressioni sul nuovo cda RaileMarinella. Per il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppoin commissione di Vigilanza Rai – il passo indietro diimpone “una rapida definizioneRai”.una critica alladimissionaria, pronta ad approdare alla Bbc, (“antepone l’interesse personale a quello dell’azienda”, attacca il Carroccio) il partito di Salvini si dice pronto “a sedersi al tavolo” per aprire un“vista anche la necessità di avere numeri che superino quellimaggioranza di centrodestra per promuovere in commissione di Vigilanza il nuovo“, sottolinea il senatore Bergesio.