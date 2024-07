Prato sogna con i suoi campioni Ecco la guida per seguirli in tv

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il conto alla rovescia è già partito: Lorenzo Bruni, Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Vittoria Guazzini sono pronti per l’avventura olimpica di Parigi 2024, che inizierà ufficialmente domani con la cerimonia d’apertura. E a quel punto, daarriverà il momento di fare il tifo, sperando di eguagliare il bottino di ben quattro medaglie conquistate a Rio 2016. Come seguire le gare di Lorenzo, Chiara, Giuditta e Vittoria? Ad assicurarsi in esclusiva i diritti dei Giochi è stata Warner – Discovery: per poter assistere quindi ad ogni sfida olimpica in diretta è quindi necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Discovery+. Ma il colosso americano ha comunque trovato un accordo anche con altre emittenti, fra cui Sky e la Rai, per la trasmissione di diversi eventi.