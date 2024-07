Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lasostiene la riconciliazione tra, influenzando le dinamiche geopolitiche in Medio Oriente. Laha recentemente espresso il suo appoggio al nuovo accordo di riconciliazione tra le fazioni palestinesi. Questo sviluppo potrebbe avere implicazioni significative per la stabilità della regione e per le relazioni internazionali. L’influenza cinese in Medio Oriente continua a crescere, segnando un cambiamento nelle dinamiche di potere globali. Spieghiamo la situazione che c’era tra latramira a porre fine a anni di divisioni e conflitti tra le due fazioni.controlla la Striscia di Gaza dal 2007, mentredomina la Cisgiordania.