Per Vodafone primo trimestre con ricavi +28% a oltre 9 miliardi

(Di giovedì 25 luglio 2024)chiude ilfiscale del 2025, che per il gruppo con base nel Regno Unito va da inizio aprile al 30 giugno, con(+2,8%) eda servizi in crescita del 5,4% a 7,46con una continua e forte crescita in Turchia e in Africa. L'utile operativo segna un incremento del 42,9% a 1,5di euro, tramite soprattutto la plusvalenza di 0,7di euro derivante dalla cessione del 18% di Indus Towers, che ha lasciato auna partecipazione del 3,1%. L'EbitdaaL rettificato è in crescita del 5,1% a 2,68. Idei serviziBusiness sono cresciuti del 2,6% (+5,4% nel quarto), con un impatto sull'andamento dei progetti in Germania e nei mercati di Irlanda, Portogallo, Romania, Grecia, Repubblica Ceca e Albania ('Other Europe').