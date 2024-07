Parigi 2024 | concreto rischio pioggia durante la cerimonia di apertura sulla Senna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mancano ormai poche ore alladidelle Olimpiadi e sull’evento ci sono nuvole nere che non promettono niente di buono. Nel dettaglio, si tratta proprio della: c’è ilmaltempo apotremo essere costretti a vedere cadere delle gocce proprio nelle ore in cui, dalle 19.30 alle 23.15, è previsto l’appuntamento più atteso con le delegazioni che sfileranno a bordo di imbarcazioni e con l’accensione poi del tripode. Secondo Météo France il cielo molto nuvolosocapitale venerdì a partire da mezzogiorno, con piogge sparse per la mattinata. Per Météo Agricole, cielo coperto e possibiletra le 12 e le 23.ladiSportFace.