Nasce il premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (askanews) –il “” indetto dal Fondoe curato dalla scrittrice Arianna Mortelliti, nipote di. Ilintende valorizzare la scrittura in differenti forme, seguendo un percorso che ricalchi le orme del lavoro del grande scrittore. Prima di raggiungere il meritato successo grazie al famoso Commissario Montalbano,ha avuto un’intensa vita lavorativa come regista teatrale, collaboratore di giornali e riviste, autore e sceneggiatore per la Rai. Non tutti sanno, inoltre, che l’autore siciliano è approdato alla scrittura all’età di 14 anni attraverso l’espressione poetica: si tratta di opere perlopiù inedite, che racchiudono molta dell’essenza di, anticipandone la futura carriera letteraria.