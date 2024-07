Muore a 78 anni schiacciato dal trattore | addio a Fabio Ridolfi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) San Martino in Gattara (Ravenna) – Ieri mattina verso le 9, nei pressi di San Martino in Gattara (Brisighella), c’è stato incidente dall’esito mortale. A perdere la vita,dal ribaltamento del proprio mezzo, un, è statodi 78, lavoratore agricolo in pensione. L’uomo si trovava sul mezzo quando, per cause al vaglio degli investigatori, in corrispondenza di un terrapieno ilsi è ribaltato più volte, terminando la propria corsa nel vicino fosso con le ruote all’aria. Immediatamente allertati, i soccorritori si sono precipitati sul posto: l’ambulanza della Misericordia di Marradi con l’equipaggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Faenza e i carabinieri della stazione di Brisighella a cui spetterà il compito di ricostruire con precisione l’accaduto.