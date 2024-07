Mornico moto prende fuoco dopo lo schianto contro un camion | grave un 40enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024)al Serio. Une unacarbonizzato, un odore di gasolio nauseabondo e unciclista di 40 anni trasportato in ospedale in codice rosso. È la scena delincidente che si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 25 luglio aal Serio, lungo la Provinciale ex Statale 573. Attorno alle 13.30 unche viaggiava in direzione Calcinate stava svoltando verso sinistra per entrare in un’area industriale per recarsi da un meccanico, quando per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con lache procedeva in direzione opposta: la due ruote si è schiantatal’asse posteriore dele ha preso. Fondamentale in quel momento la prontezza di riflessi dell’autista del mezzo pesante che ha abbandonato immediatamente l’abitacolo ed è riuscito ad allontanare ilciclista prima che le fiammessero il sopravvento.