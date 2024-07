Mi sono dovuto cancellare da TikTok perché ne venivo risucchiato fa lo stesso effetto delle slot machine | parla Massimiliano Caiazzo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Per interpretare Carmine in Mare Fuori ho avuto bisogno dello psicologo., la star della serie tv Rai, ospite d’onore al 54esimo Giffoni Film Festival, ha risposto alle domande dei giovani spettatori presenti e a ripercorsi un autentico, inatteso exploit per la sua carriera professionale d’attore, ruolo che non ricoprirà oltretutto più nelle prossime stagione della serie. “Carmine mi ha lasciato la capacità di credere nei sogni”, ha spiegato il giovane di Castellammare di Stabia catapultato all’improvviso nel mondo della popolarità per strada, come sui social. “Ho avuto bisogno dello psicologoho attraversato un periodo difficile: non mi sentivo libero. Poi ho pensato quanto fosse gratificante l’affetto del pubblico. Oggi convivo con la popolarità, consapevole del fatto che da un momento potrebbe finire”.