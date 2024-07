L’odissea di Rosario 92 anni | Bloccato nel pronto soccorso Questo sistema non funziona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Non è colpa di medici o infermieri perché stanno facendo l’impossibile: il problema è nel, nella carenza di risorse e personale pubblico, soprattutto nella sanità. Siamo in estate, ma i malati non vanno in vacanza". Paola Barbagallo da lunedì, quando il padre 92enne e invalido si è sentito male, sta vivendo un’odissea. Ieri sera l’uomo,, è stato infine spostato dal corridoio deldell’ospedale San Carlo, dove è rimasto per quasi due giorni, e trasferito in una stanza nello stesso reparto, dove "almeno è in una condizione più dignitosa". Una situazione di disagio che in piena estate, quando il caldo acuisce le sofferenze di anziani e persone affette da patologie, è comune a diverse famiglie milanesi. Un periodo che vede un aumento degli accessi negli ospedali e nei presidi sanitari, rispetto agli altri mesi.