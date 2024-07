LIVE Sonego-Cerundolo 4-5 ATP Umag 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Scambio vissuto sulla diagonale di rovescio chiuso dall’errore del. 0-15 Lorenzo perde il controllo del dritto inside in. 5-4 Game. A metà rete il dritto in contropiede del, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set. AD-40 Non passa la risposta di rovescio di. 40-40 Peccato. Scappa via il dritto dal centro del piemontese. 30-40 Servizio e dritto solido del sudamericano. 15-40 Due palle break. Gran difesa del, che raccoglie poi il nuovo errore di dritto dell’avversario. 15-30 Errore gratuito con il dritto in uscita dal servizio dell’argentino. 15-15 Lorenzo sotterra il rovescio in back. 0-15 Fuori giri con il dritto inside out. 4-4 Game. Servizio vincente del tennista italiano. 40-15 Trova un pizzico di riga la volèe di rovescio del torinese.