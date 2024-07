Lino e Alessia Temptation Island | falò finale surreale e vergognoso

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 25 luglio 2024) La quinta puntata di2024 si è aperta con un colpo di scena che nessuno si aspettava. Dopo un intenso confronto che ha portato alla fine della loro relazione,Giuliano ha deciso di chiedere alla produzione del programma un'ulteriore possibilità di incontrarePascarella. La motivazione? Un risveglio pieno di rimpianti e la mancanza della sua ex compagna. Come già anticipato nelle ultime ore,, visibilmente turbato, ha raggiunto il luogo delspiegando Filippo Bisciglia le ragioni della sua richiesta: "Questa mattina mi sono svegliato e mi mancava. Mi mancava lei, come è fatta, come mi tratta. Volevo anche chiederle scusa per come ci siamo lasciati. Dopo 4 anni è brutto che sia andata così. Vorrei rimediare".