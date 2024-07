La tintarella può diventare una dipendenza dalla quale si fatica a uscire? Ebbene sì | si tratta di un fenomeno non così raro noto come tanoressia o tanning addiction Il Professor Andrea Fossati Preside della Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ci ha aiutato a capire come si manifesta questo disturbo e come uscirne

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 25 luglio 2024) Barattare il colorito spento e un po’ ingrigito tipico dei mesi invernali, in favore di una pelle dorata, si sa, è un piacere, non solo estetico, che riguarda un po’ tutti. Ma cosa succede quando quel piacere si trasforma in una vera e propria ossessionenon si riesce a liberarsi? In quel caso si parla dio, più propriamente, di, unnon, che porta a sviluppare una vera e propriada abbronzatura. Con conseguenze pericolose, a livello psicologico ma anche e soprattutto fisico, considerando i rischi, ormai ampiamente dimostrati, connessi a un’esposizione eccessiva ai raggi del sole.