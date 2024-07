La raccolta rifiuti non va Opposizione all’attacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Aumenta la Tari, ma anche la sporcizia in città". Il PD di Montevarchi attacca l’amministrazione Chiassai sulla tariffa per la nettezza. I consiglieri comunali Bertini, Rossetti, Cuzzoni e Baldetti e la segretaria Brogi hanno ricordato che, in questi giorni, sono arrivate nelle case dei cittadini le bollette sui, che vedono un ulteriore aumento rispetto allo scorso anno. "Un aumento – hanno aggiunto - che non va di pari passo con un miglioramento delle condizioni igienico sanitarie delle zone prossime ai cassonetti, sempre stracolmi di spazzatura, con sacchi lasciati a terra e in mezzo ai marciapiedi, oppure al limitare dei cestini del centro storico. Ad un aumento dovrebbe corrispondere un incremento di servizi, dove sono questi servizi?".