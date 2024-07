Koopmeiners fuori dai piani del Napoli la Juventus avanti nelle trattative

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le ultime sulledi mercato rivelano il possibile destino del centrocampista olandese dell’Atalanta, Teun. Teunsembra destinato a non vestire la maglia del, nonostante le voci che si erano diffuse recentemente. Il club partenopeo, nonostante le speculazioni degli ultimi giorni, sembra aver virato altrove per quanto riguarda il centrocampista olandese dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sembra che il suo futuro sia più orientato verso la. La recente mossa di Giovanni Manna per Marco Brescianini del Frosinone lascia pochi dubbi: ilsta concentrando i suoi sforzi su altri obiettivi in vista della prossima stagione di Serie A.