Keanu Reeves è il filosofo contemporaneo di cui abbiamo bisogno

(Di giovedì 25 luglio 2024) «Signor, cosa pensa che succeda dopo la morte?». Il pubblico del The Late Show with Stephen Colbert scoppia a ridere quando il presentatore fa la domanda, certo del fatto che l'attore nato alle Hawaii, forte della sua intensa aura filosofica tanto cara ai creatori di meme, tirerà fuori qualcosa di divertente. Invece,si ferma per un attimo, prima di dire: «So che mancheremo alle persone che ci vogliono bene». È una frase semplice e potentissima che lascia, incredibile a dirsi, senza parole perfino Stephen Colbert. Al presentatore non resta che stringere la mano al protagonista della saga di Matrix. L'evento sopracitato risale al 2019, macontinua a pensare alla morte. «Ho 59 anni, perciò mi capita spesso», ha dichiarato alla BBC pochi giorni fa.