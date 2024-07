Judo i tabelloni degli italiani alle Olimpiadi Sorridono alcuni azzurri sfortunate Toniolo e Polling

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) In attesa di sabato 27 luglio, quando si disputeranno le prime due categorie di peso (-60 kg uomini e -48 kg donne), quest’oggi è andata in scena la fondamentale cerimonia di sorteggio di tutti idelper i Giochi Olimpici di Parigi. I 13impegnati nella rassegna a cinque cerchi conoscono dunque finalmente i nomiavversari che dovranno affrontare nel percorso verso un eventuale Final Block con in palio le medaglie. Procediamo in ordine cronologico e cominciamo quindi dalla numero 1 del ranking nei -48 kg Assunta Scutto, che per essere la prima testa di serie del seeding non è stata sicuramente fortunata.