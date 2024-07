Il Bologna aspetta Hummels per costruire una difesa da Champions League

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tra meno di un mese ildei miracoli debuttò ine la squadra di Vincenzo Italiano, che ha preso il posto di Thiago Motta, ancora attende di sapere chi sarà il leader della. Una situazione che si sta protraendo nel tempo e che comincia a rendere ansioso il tecnico. L’addio di Calafiori, che va in Premiercon la maglia dell’Arsenal portando in dote una cinquantina di milioni di euro (da dividere con il Basilea), ha aperto un buco tattico, tecnico e di leadership nella rosa dei felsinei. Il prescelto per calmarlo è il tedesco Mats. Liberato dal Borussia Dortmund, il trentacinquenne difensore centrale deve dare una risposta alche ha prospettato un contratto da 2 milioni di euro più bonus per la prossima stagione. Risposta che tarda ad arrivare perchésta valutando anche altre offerte sul suo tavolo.