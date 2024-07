Ha un malore dopo il bagno in mare | muore sul bagnasciuga davanti ai turisti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questa mattina, intorno alle 10:30, un dramma si è consumato nella Marina di Orosei, dove un uomo di 64 anni, originario di Orgosolo, ha perso la vitaaver accusato unmentre faceva il. L’arrivo tempestivo dei medici del 118 di Orosei non è bastato a salvargli la vita. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, l’uomo è deceduto tra le braccia dei soccorritori. Anche l’elisoccorso, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La tragica scomparsa dell’uomo di Orgosolo segue di poche ore un altro episodio simile avvenuto ieri sulla spiaggia di San Nicolò, a Buggerru. Filippo Onnis, 47 anni, originario di Guspini, è crollato sulla battigia mentre si preparava a fare il. Anche in questo caso, i soccorsi sono stati inutili.