Ha ceduto pure lei Ida Platano bikini e posa sexy Ma con dettaglio choc

(Di giovedì 25 luglio 2024) E si torna a parlare di Ida, per Uomini e Donne e non solo. Manca poco più di un mese ormai alla ripartenza, il prossimo 9 settembre il programma tornerà su Canale 5 e Maria De Filippi e il suo team sono sicuramente già al lavoro. Lorenzo Pugnaloni svela sui social che il dating show ripartirà come da tradizione con le coppie di Temptation Island. Filippo Bisciglia e i protagonisti dell'ultima edizione si ritroveranno in studio per fare un bilancio di quanto è accaduto a distanza di un po' di mesi dalla fine delle registrazioni. Ma l'esperto di UeD parla anche della possibilità di ritrovare Idain studio. L'ex dama ed ex tronista potrebbe infatti ricevere la possibilità di rimettersi in gioco per provare a cercare ancora una volta la sua anima gemella.