Guardia Sanframondi presentazione del libro ‘La storia di Pietro Braherio’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDopo lo straordinario successo del Maggio dei libri, iniziativa di carattere nazionale, torna un nuovo appuntamento con la lettura. La Biblioteca Comunale e Centro di Documentazione di, in collaborazione con l’Associazione Storica Valle Telesina, è lieta di invitare la comunità alladel: “LadiBraherio”. L’evento si terrà Venerdì 26 luglio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di, situata in Via Padre Adolfo Di Blasio 10. La serata inizierà con i saluti di Elda Chiara Del Vecchio, Assessore alla Cultura di, che introdurrà l’evento e accoglierà i partecipanti.