Grave incidente stradale ad Arezzo | motociclista in condizioni critiche

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questa mattina, alle ore 8:15, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è stato attivato a seguito di unche ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. L’è avvenuto ad, in via Gaetano Salvemini e ha causato il ferimento di un uomo di 27 anni, il quale è stato prontamente trasportato all’ospedale San Donato dicon codice di gravità 3, indicativo di. Sul luogo dell’sono intervenuti i soccorsi con un’auto infermierizzata della Misericordia di, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, per garantire la sicurezza e gestire il traffico. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’. L'articoloadinproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.