Frattesi tra consacrazioni e delusioni L’anno della svolta con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Davideha iniziato proprio ieri la sua seconda stagione con la maglia del. Tornato ad Appiano Gentile dalle vacanze ora può vivere la, rispettando però diverse condizioni. DELUSIONE – Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Davidee non in modo positivo. Giuseppe Riso è passato in sede e in VialeLiberazione ha fatto sentire la sua voce circa la situazione del calciatore del. Mentre l’agente però faceva questoperdeva il posto da titolare con l’Italia e usciva dagli Europei agli ottavi di finale con prestazioni ampiamente insufficienti. Se la Germania doveva essere ladel centrocampista si può tranquillamente affermare ci sia stato un incidente di percorso.