Ddl Sicurezza | Boschi ' maggioranza sconnessa da realtà carceri emergenza'

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “È paradossale che il Parlamento discuta di una norma non urgente mentre la veradelleè sotto gli occhi di tutti. Quello che la Camera avrebbe dovuto approvare, e subito, è la proposta di legge Giachetti contro il sovraffollamento carcerario, ma è evidente che questasiadalla”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elenaintervenendo in Commissione sul ddl. “Il Presidente della Repubblica, che ha parlato di condizioni angosciose e indecorose per un Paese civile, ci ha indicato la strada. Purtroppo il governo sceglie di discostarsene: si occupano disolo per introdurre nuove norme sulle rivolte, che non faranno che peggiorare la situazione e legittimare l'uso della violenza.