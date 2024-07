Dal 3 agosto via ai lavori sulla Faentina Sospesa la tratta Borgo S Lorenzo-Faenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Per la linea ferroviaria"nel mese di, grazie alle risorse Pnrr, prende avvio l’intervento per attrezzaggio con il sistema Ertms, tecnologia avanzata di gestione della circolazione, che consentirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura e flessibilità nella gestione del traffico". Per l’esecuzione dei"è prevista la sospensione della circolazioneS.dal 3al 1 settembre 2024, mentre l’interruzioneFirenze-Vaglia-S.avrà inizio l’82024 per concludersi anch’essa il 1 settembre". Lo ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli, che ha risposto in Consiglio regionale a un’interrogazione della consigliera Elisa Tozzi (Fdi) sui disagi per i pendolari. Per tutto il periodo dei, ha aggiunto Baccelli, "rimane attiva laPontassieve-S.