Corriere dello Sport – Ruan Pablo 16 anni e una clausola da duecento milioni

Oltre alla torta con la panna e la crema,ha trovato un'altra sorpresa: ha festeggiato i suoi sedicifirmando un contratto con il Bahia che prevede unada. È un attaccante: insieme con Estevão Wllian, soprannominato Messinho, ala destra del Palmeiras, viene considerato un potenziale patrimonio della Next Gen brasiliana. Accordo fino al 2027, stipendio e bonus, la prospettiva di un futuro in Premier League con la maglia del Manchester City. Il Bahia appartiene alla galassia controllata dal fondo di Abu-Dhabi, come il Girona e il Palermo.