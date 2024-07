Chi è il coordinatore genitoriale e come gestisce l’alta conflittualità genitoriale

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 25 luglio 2024) La separazione di una coppia o lo scioglimento di una famiglia potrebbe non essere la conseguenza peggiore cui un figlio possa essere costretto a subire. A seguito della separazione o del divorzio, infatti, i genitori possono mantenere uno stato di tensione etale da non permettergli di esercitare,dovrebbero evorrebbero, la loro funzionenei confronti dei figli. Figli, specie se minori, verso i quali la legge riserva particolare attenzione. L’articolo 337-ter del Codice Civile, per esempio, sancisceper il figlio minore sia un diritto il continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ricevendo da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale.