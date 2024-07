Cervia pazza per la Bertè Il ’Ribelle tour’ fa sold-out

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)di Loredana, verrebbe da dire parafrasando il titolo del brano che la cantautrice ha portato all’ultimo festival di Sanremo. La signora della musica italiana, 74 anni a settembre, sarà stasera alle 21 in piazza Garibaldi aper una tappa da tutto esaurito del suo tour estivo. Il ‘Ribelle, questo è il titolo dell’evento attesissimo a, è un modo per celebrare il mezzo secolo di carriera della, attiva fin dagli anni ’70. Non è un caso che la sua ultima raccolta di album, da cui prende il nome il tour, si chiami proprio ‘Ribelle’. La cantautrice, infatti, continua a cimentarsi con ogni genere e a essere al passo coi tempi, portando al successo canzoni sopra le righe. E, a suo tempo, fece discutere il titolo del suo primo Lp, ‘Streaking’ (pubblicato nel 1974), che tradotto significa “irrompere nudi tra la folla“.