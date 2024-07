Calcio Serie D La Pianese piazza un altro acquisto nel reparto arretrato Arriva l’esperto Pacciardi Contento di essere qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Launcolpo nel pacchetto: alla corte di mister Prosperi èto Federico(nella foto). A poche ore dalla firma èta anche l’ufficialità dell’ingaggio.difensore romano, classe 1995, svincolato, ha trovato un accordo con la società amiatina per disputare la stagione 2024/25 in bianconero. "Sonodiqui, a Piancastagnaio ho trovato un ambiente sano e positivo – le prime parole di–. C’è tanto entusiasmo, si percepisce la voglia di far bene e noi ci stiamo impegnando per questo". "Il nostro obiettivo è salvarci – ha proseguito il difensore – e cercheremo di farlo nel minor tempo possibile. Per quanto mi riguarda, voglio dimostrare di poterutile alla causa".