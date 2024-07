Bridgerton 3 | fan delusi dal cambio sesso di un personaggio chiave dei romanzi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 25 luglio 2024) Netflix ha da poco rilasciato la terza stagione di, una tra le serie tv più amate degli ultimi anni. I fan attendevano con ansia il ritorno della saga ispirata aidi Julia Quinn, ma non tutti sono rimasti soddisfatti delle nuove scelte narrative. Un significativo cambiamento nella trama originale ha infatti suscitato non poche polemiche: la trasformazione del genere dell’interesse amoroso di Francesca, interpretata da Hanna Dodd. Questo stravolgimento ha spiazzato e deluso molti appassionati della serie, i quali non hanno visto di buon occhio questo audace adattamento, preferendo la versione originale delle storie narrate nei libri.