Approvato il decreto salva-casa | tutte le novità

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilè statodalla Camera (con 155 sì, 79 no e 9 astenuti) e ora torna all’esame del Senato. Tra leil fatto che le case alte 2,40 metri, con una superficie di 28 metri quadri per due persone sono considerate abitabili. Non si tratta, in realtà, di una vera e propria riforma dei requisiti di abitabilità: vengono però ammessi i locali con un’altezza minima inferiore ai 2,70 metri (previsti fino a oggi) e si stabilisce che i monolocali potranno scendere sotto la quota attuale (appunto, 28 metri quadrati) arrivando a 20, mentre i bilocali possono passare da 38 a 28 metri quadrati. Venerdì il voto finale in Senato. Se ci sono abusi nel condominio si potrà comunque procedere con i lavori di riqualificazione in un singolo appartamento e viceversa.