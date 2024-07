Anziani truffati in Costiera sorrentina 4 arresti in 2 giorni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLasi conferma meta preferita non solo dei turisti provenienti da tutto il mondo ma anche dei truffatori che entrano nelle case e nei cuori degliper derubarli: lo dimostrano gli– quattro in appena due– messi a segno dai carabinieri della compagnia di Sorrento. L’ultimo a Vico Equense dove due uomini hanno consumato la truffa del “finto carabiniere”: la storia del nipote arrestato, e che per il quale servono tanti soldi per liberarlo, funziona e a farne le spese purtroppo è una 78enne. La signora Maria acconsente a tutte le richieste dei truffatori pur di salvare la nipote e consegna tutti i risparmi e i gioielli di una vita per un valore complessivo di circa 10mila euro. I malviventi credono di averla fatta franca e si allontanano. Pochi istanti e dei due si perderebbero le tracce.