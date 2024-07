Alpiniste italiane sul K2 | terminato l’acclimatamento ora la scalata verso la vetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) La fase di preparazione è terminata, ora si guarda in alto e si spera che la montagna conceda una possibilità. Federica Mingolla, Silvia Loreggian, Cristina Piolini e Anna Torretta – le atleteche fanno parte della spedizione femminile K2-70, organizzata dal Club Alpino Italiano per celebrare il 70esimo anniversario della prima salita sulla seconda montagna più alta della Terra - hannola fase di acclimatamento e sono tornate tutte al campo base. Quest’anno le condizioni meteo sulle cime del K2 non sono stabili. Vento e forte nuvolosità hanno dato del filo da torcere alla spedizione. “Le condizioni meteo avverse ed estremamente instabili hanno stravolto i programmi nostri e quelli delle altre spedizioni, anche quelle commerciali presenti sul ghiacciaio ai piedi del K2 con i loro 150 pretendenti alla