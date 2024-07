AEW | Shibata torna per vendicarsi di Chris Jericho continua il feud con il Learning Tree

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nella nottata italiana,ha sconfitto Minoru Suzuki e ha mantenuto l’FTW Championship in quel di Dynamite, nonostante l’avversario decisamente duro. Un Suzuki sconfitto ma non battuto, visto che il giapponese è riuscito a colpire con un Piledriver dopo il match il leader del, prima dell’assalto di Big Bill e Bryan Keith In suo soccorso è arrivato, però, Katsuyori, che ha scacciato dal ring la stable dell’ex Y2J, riprendendo ildopo gli assalti delle ultime settimane che hanno messo fuori gioco anche Samoa Joe e HOOK.