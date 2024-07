Accordo al salone di Farnborough in Lombardia i taxi volanti potranno essere i tedeschi Lilium

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) Insi pensa sempre più intensamente alla mobilità aerea avanzata. Ci arriveremo certamente e i primi importanti passi sono stati fatti, come ha comunicato Sea Milan Airports, la società di gestione degli aeroporti di Milano, insieme con Skyports Infrastructure, che si occupa di infrastrutture per i vertiporti. Il progetto ha preso il via con la firma, avvenuta aldi, nel Regno Unito (22-26luglio), di unche prevede lo sviluppo, entro il 2027, dei vertiporti, cioè di quelle infrastrutture dedicate agli eVtol, gli aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale. Che inpotrebbero, per primi, quelli prodotti dalla tedescaJet. L’intento, almeno inizialmente, sarebbe quello di proporre un collegamento rapido tra l’aeroporto di Malpensa e il centro di Milano.