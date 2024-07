Umbria sbloccati 210 milioni Accordo Regione-Governo | Ok a utilizzo dei fondi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Perugia, 24 luglio 2024 – A marzo la firma, ora la disponibilità a investire quegli oltre duecentodi euro. Laè stata infatti autorizzata all’di 210,496di euro, del "Fsc" (Fondo per lo sviluppo e la coesione) dei quali 61 per il cofinanziamento dei programmi europei regionali ed il restante per le opere strategiche regionali previste nello stessosiglato. Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, di sabato 20 luglio, della delibera dello scorso aprile con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) assegna all’le risorse del Fondo 2021-2027 a valere sull’Meloni-Tesei del 9 marzo siglato adFiere. A renderlo noto, esprimendo grande soddisfazione, la presidente regionale Donatella Tesei.