Tre settimane a Varsavia | Zaniolo torna in campo gruppo quasi al completo Miranchuk ai saluti

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Teun Koopmeiners e Marten de Roon si sono già visti in. Ben Godfrey èto in. Nei giorni scorsi a Zingonia hanno fatto il loro ritorno Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere. E anche Nicolòè finalmenteto a lavorare in. All’appello ne mancano solo due, per il resto l’Atalanta a esattamente tredalla Supercoppa Europea può dirsi, finalmente,al. Gli infortuni per ora stanno dando tregua ai nerazzurri: nelle prime duedi preparazione si sono risolti i problemi muscolari dei due olandesi – costretti a saltare Euro 2024 – e anche il risentimento accusato dal difensore inglese non ha avuto ripercussioni. Per quanto riguarda invece i rientri dai giocatori impegnati agli Europei, Pasalic e Djimsiti sono stati tra i primi: il 16 luglio erano già in. Il 20 è stata la volta di Scamacca, il 22 CDK.