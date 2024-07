Tentato omicidio a Bernareggio arrestato il postino del paese | aveva dei precedenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Monza), 24 luglio 2024 – Prima hadi investirlo con l'auto, poi l'ha accoltellato due volte in pancia. In manette dopo la lite al bar adel 5 luglio scorso, un 54enne condel. L'uomo è accusato di. Alla base del diverbio fra lui e il ferito, un 32enne del posto, futili motivi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Vimercate. Dalle parole i due sono passati ai fatti e il portalettere dopo aver minacciato il rivale, gli ha sferrato tre fendenti, il primo al collo evitato dal più giovane, che hala fuga a piedi, ma è stato raggiunto dall'aggressore. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Monza.