Tegola-Milan Alvaro Morata squalificato? Un clamoroso caso internazionale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il nuovo numero 9 del, anzi il nuovo numero 7, lo stesso che indossa in nazionale e che gli ha gentilmente ceduto Adli, è. Lo spagnolo ha già fatto le visite mediche a Madrid, firmato il contratto di 4 anni e partito al volo per le vacanze con la famiglia. Tutti contenti? Nì, perchè l'inizio dell'avventura in rossonero del capitano campione d'Europa in carica con la Spagna potrebbe essere macchiato da una squalifica. La UEFA, infatti, ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti e in quelli del centrocampista del Manchester City, Rodri, perché durante i festeggiamenti in Plaza de Cibeles a Madrid avevano cantato e fatto cantare sul palco il coro: “Es español, Gibraltar es español!”. Tradotto, anche se è facile capirlo, “Gibilterra è spagnola!”. Un coro fatto, evidentemente, per prendersi gioco dell'Inghilterra sconfitta a Berlino.