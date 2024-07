Sicurezza sul lavoro Cisal Cavallaro | Trovato equilibrio soddisfacente

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Patente a crediti per lasulesprime giudizio positivo Roma. Ieri presso il Ministero delsi è svolto l’incontro conclusivo sul Decreto Ministeriale attuativo della nuova normativa sulla Patente a crediti. Il Segretario Generale Francescoconferma, per la, un giudizio politico nel complesso positivo sulla nuova disciplina. «Non era facile – precisa– trovare un punto disu una materia così complessa, come testimoniato dal fatto che essa è rimasta inattuata per un quindicennio. Apprezzamento, altresì per il metodo seguito dal Ministro Calderone, che ha dato vita ad un confronto reale e approfondito con le parti sociali».