Salviamo la tranquillità di Marotta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La sicurezza nel territorio comunale, e in particolare a, è al centro di un’interrogazione redatta dal capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi, inoltrata agli uffici municipali ieri mattina. L’atto ispettivo muove dai "due fatti delittuosi che si sono verificati nel giro di poco tempo in questo mese di luglio, uno a Torrette di Fano e l’altro a, che, pur non legati tra loro, sono indice di una evidente problematica sociale". Per questo, si chiede al sindaco Nicola Barbieri e all’assessore competente Carlo Diotallevi "quali provvedimenti l’amministrazione intenda porre in atto, in collaborazione con le forze dell’ordine, al fine di predisporre un piano di prevenzione e repressione di tali fenomeni, in modo da garantire un’estate sicura".