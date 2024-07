ROMA 29enne fugge con furgone rubato denunciato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CRONACA DI– L’uomo non si ferma al controllo e tenta la fuga a piedi Un uomo a bordo di unnon si è fermato all’alt imposto daidel Nucleo Radiomobile didurante un controllo stradale nel quartiere Quarticciolo, all’incrocio tra via Palmiro Togliatti e via degli Olivi. Il fuggitivo, unoriginario della Bielorussia, dopo aver percorso un breve tragitto, ha abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dai militari. Le indagini immediatamente avviate daihanno rivelato che il veicolo guidato dalera stato appena. L’uomo è statoa piede libero per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Ilè stato restituito al legittimo proprietario. Parole chiave: