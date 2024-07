Reggio Emilia carabiniere ferito per sedare una lite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Intervenuti perunain viaOspizio, a, i carabinieri del Radiomobile hanno dovuto affrontare le ire dei due protagonisti, che non ne volevano sapere di calmarsi anche all’arrivo dei militari. Uno dei litiganti ha tentato di scappare e l’altro, nel tentativo di inseguirlo, ha colpito un, finito a terra, riportando traumi guaribili in cinque giorni. Il responsabile è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio risale a domenica scorsa. All’arrivo sul posto, i carabinieri riscontravano la presenza delle due persone intente a litigare, che non smettevano nonostante la presenza dei militari. Malgrado i tentativi di riportare la situazione alla calma, i due continuavano la loro accesa discussione. Poi la fuga di uno di loro e il successivo ferimento di uno dei carabinieri.