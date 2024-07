Piccola rivoluzione all' Oktoberfest | per la prima volta ci sarà anche la birra analcolica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il no-alcol continua ad essere uno dei grandi trend del momento,inclusa. E i nuovi “gusti” dei consumatori entrano nelle grandi manifestazioni che modificano la loro proposta per allinearsi ai cambiamenti. Ne è la prova l’che darà modo a chiunque di poter berea zero gradi alcolici in uno spazio apposito ricavato all’interno dell’evento.senz’alcol Die Nulle (Lo Zero), cosìchiamata l'areaa disposizione durante il festival. Quella che sembra una provocazione da parte degli organizzatori nei confronti dei puristi è invece una risposta a comportamenti disdicevoli degli avventori nelle scorse edizioni.